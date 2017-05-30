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Игорь Захаркин: «Югра» – это, конечно, не высокобюджетный клуб, но мы можем создать боеспособный коллектив

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин рассказал о первых месяцах работы в ханты-мансийском клубе.

– «Югра» – это, конечно, не высокобюджетный клуб, но очень хорошо организованный. Это и небольшой город, но огромный регион – ответственность велика. Думаю, что буду строить взаимоотношения с ребятами, основываясь на том, что представляем такой регион. Да, игроки, может быть, не экстра-класса, хотя их у нас в России в целом мало. В «Югре» достаточно хорошая инфраструктура, при правильном отборе игроков можем создать хорошую команду, успех которой мог бы быть основан на хороших взаимодействиях, игровой дисциплине, высокой самоотдаче, тактической выучке. Думаю, что исходя из средств, выделенных команде, мы с генеральным менеджером Евгением Хацеем и директором клуба Александром Филипенко можем создать боеспособный коллектив, - передает слова Захаркина «БИЗНЕС Online».

Напомним, что с 2015 по 2017 годы Захаркин был наставником «Салавата Юлаева». В сезоне-2016/2017 уфимский клуб вышел в плей-офф с шестого места в Восточной конференции КХЛ, где в первом раунде уступил «Ак Барсу» и выбыл из борьбы за главный трофей КХЛ.

Игорь Захаркин дважды выиграл Кубок Гагарина: первый - с ХК «Салават Юлаев» в сезоне 2010/11, второй – с питерским СКА в сезоне 2014/15, а также становился чемпионом мира со сборной России в 2008 и 2009 годах. Все победы были одержаны в тандеме с Вячеславом Быковым. 

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