Анонсирован список комментаторов EPICENTER: Moscow
Организаторы турнира EPICENTER: Moscow анонсировали состав комментаторов русскоязычной студии.
Комментировать матчи будут Виталий «v1lat» Волочай, Виктор «GodHunt» Волков, Алексей «Lex» Филиппов, Никита «4ce» Котков, Владимир «Maelstorm» Кузьминов, Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов и Рустам «Adekvat» Мавлютов.
EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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