«Автомобилист» обменял Кивисте в «Йокерит»
«Автомобилист» обменял права на защитника Томми Кивистё в «Йокерит» на денежную компенсацию Об этом сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.
Ранее финский защитник Томми Кивисте, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение екатеринбургского «Автомобилиста» и продлил контракт на два года.
Напомним, что Кивисте перешел в «Автомобилист» в 2015 году. В прошедшем сезоне КХЛ 25-летний защитник провел в составе екатеринбургского клуба 57 игр, в которых забросил две шайбы и отдал три передачи.
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