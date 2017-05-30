Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вавринка вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», Зверев уступил Вердаско

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Продолжаются матчи первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Швейцарец Стэн Вавринка и испанец Фернандо Вердаско вышли в следующую стадию соревнований.

Вавринка обыграл словака Йозефа Ковалика – 6:2, 7:6 (6), 6:3. Вердаско одержал победу в поединке с немцем Александром Зверевым – 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Во втором раунде Вавринка сыграет с украинцем Александром Долгополовым, а Вердаско – с французом Пьером-Югом Эрбером.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Вавринка С. (Швейцария) - Ковалик Й. (Словакия) - 6:2, 7:6, 6:3

Место и дата

30 мая 13:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Зверев А. (Германия) - Вердаско Ф. (Испания) - 4:6, 6:3, 4:6, 2:6

Место и дата

30 мая 13:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хачанов обыграл Ярри и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и чилийцем Николасом Ярри завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 3:6, 7:6 (4), 61: в пользу Хачанова.«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Касаткина – Викмайер, Цепелова – Халеп и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.«Ролан Гаррос». Мужчины. 1-й раунд. Хачанов – Ярри, Маррэй – Кузнецов и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Веснина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Екатерина Александрова: Кто кормит семью? Получается, что яЕкатерина Александрова: Кто кормит семью? Получается, что яК Екатерине Александровой, победившей в трудном трехсетовом матче чешку Катерину Синякову, пробиться было не так просто.Константин Кравчук: Поддерживаем друг друга на «Ролан Гаррос» с нашими ребятамиКонстантин Кравчук: Поддерживаем друг друга на «Ролан Гаррос» с нашими ребятамиРоссийский теннисист сотворил мини-сенсацию, обыграв в первом круге «Ролан Гаррос» Федерико Дельбониса.Габашвили проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Павлюченкова обыграла Тиг, Веснина одолела Хаддад Майю и другие матчиРезультаты первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.Анастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейАнастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейДля победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Анастасии Павлюченковой хватило 43 минут.Кравчук одолел Дельбониса в первом круге «Ролан Гаррос»Российский теннисист Константин Кравчук вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.«Ролан Гаррос». Мужчины. 1-й раунд. Дутра Силва обыграл Южного, Троицки победил Донского и другие матчиРезультаты первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.Хромачева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.Южный проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.Павлюченкова и Александрова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова пробились во второй круг «Ролан Гаррос»-2017 в одиночном разряде.Надаль пробился во второй круг «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции-2017.Рублев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»118-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на третьем в году турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.Евгений Донской: Я играл просто ужасноРоссийский теннисист Евгений Донской прокомментировал свое поражение Виктору Троицки в первом круге «Ролан Гаррос».Джокович обыграл Гранольерса в первом матче под руководством АгассиЭкс-первая ракетка мира Новак Джокович уверенно пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции-2017.Угроза теракта возле кортов «Ролан Гаррос»Угроза теракта возле кортов «Ролан Гаррос»Корреспондент «Советского спорта» передает с места событий.
Хоккей
Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальное
Футбол
Василий Столыпин: В конце недели будет известно, кто будет тренером «Оренбурга»
Футбол
Павлюченко может стать игроком московского «Арарата»
Хоккей
Павел Дацюк: Планирую успеть восстановиться от травмы к началу предсезонки
все новости
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердасковсе новости
Александр Зверев
Александр Звереввсе новости
Стэн Вавринка
Стэн Вавринкавсе новости
ATP Tour
ATP Tour
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости