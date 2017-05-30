Вавринка вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», Зверев уступил Вердаско
Продолжаются матчи первого раунда «Ролан Гаррос» в
мужском одиночном разряде. Швейцарец Стэн Вавринка и испанец Фернандо Вердаско
вышли в следующую стадию соревнований.
Вавринка обыграл словака Йозефа Ковалика – 6:2, 7:6
(6), 6:3. Вердаско одержал победу в поединке с немцем Александром Зверевым – 6:4,
3:6, 6:4, 6:2.
Во втором раунде Вавринка сыграет с украинцем
Александром Долгополовым, а Вердаско – с французом Пьером-Югом Эрбером.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Ковалик Й. (Словакия) - 6:2, 7:6, 6:3
Место и дата
30 мая 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Зверев А. (Германия) - Вердаско Ф. (Испания) - 4:6, 6:3, 4:6, 2:6
Место и дата
30 мая 13:30, , Онлайн-трансляция