Бегович может перейти в «Борнмут»
Голкипер «Челси» Асмир Бегович может в ближайшее время сменить клубную прописку.
Как сообщает Sky Sport, руководство «Челси» уже согласилось на трансфер
Беговича в «Борнмут». Сумма соглашения составит около десяти миллионов евро.
В ближайшее время босниец пройдет медицинский осмотр и будет обсуждать детали личного контракта.
В прошедшем сезоне Бегович провел в футболке «Челси» восемь матчей и пропустил двенадцать мячей.
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