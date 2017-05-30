Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.

- Вы слышали, что сказал Беттмэн, его ответ: «Нет». Если НОК какой-либо страны объявит об участии в Олимпиаде своего игрока, выступающего за переделами юрисдикции ИИХФ, он скажет «нет». Он сделает все возможное, чтобы не дать им этого сделать. ИИХФ ничего не может сделать, у нас ограниченный бюджет, который нам приходится тратить на развитие игры. У нас нет дополнительных денег на игроков НХЛ.

На данный момент я не вижу, что может изменить решение Беттмэна. Я могу сказать только за ИИХФ. На последних пяти Олимпиадах у нас был контакт, который включал в себя все вопросы по билетам, страховкам, транспорту, размещению игроков. Нам нечего обсуждать с Беттмэном, мы не можем изменить условия, которые были на протяжении последних Олимпиад, - рассказал глава ИИХФ в интервью ТАСС.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.