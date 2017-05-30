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«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Касаткина – Викмайер, Цепелова – Халеп и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Шведова Я. (Казахстан) - 6:4, 6:3

Место и дата

30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Бартель М. (Германия) - Пиронкова Ц. (Болгария) - 0:6, 4:6

Место и дата

30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Кырстя С. (Румыния) - Пенг Ш. (Китай) - 6:3, 6:1

Место и дата

30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Саккари М. (Греция) - Суарес Наварро К. (Испания) - 4:6, 2:6

Место и дата

30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Конта Д. (Великобритания) - Хси Ш. (Тайвань) - 6:1, 6:7, 4:6

Место и дата

30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Като М. (Япония) - Таунсенд Т. (США) - 4:6, 0:6

Место и дата

30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Корне А. (Франция) - Бабош Т. (Венгрия) - 6:2, 6:7, 6:2

Место и дата

30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Барти Э. (Австралия) - Киз М. (США) - 3:6, 2:6

Место и дата

30 мая 14:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Хибино Н. (Япония) - Гарсия К. (Франция) - 2:6, 2:6

Место и дата

30 мая 16:10, , Онлайн-трансляция

Матч

Стрыцова Б. (Чехия) - Риск Э. (США) - 6:3, 6:0

Место и дата

30 мая 16:15, , Онлайн-трансляция

Матч

Осака Н. (Япония) - ван Уйтванк Э. (Бельгия) - 3:6, 5:7

Место и дата

30 мая 16:20, , Онлайн-трансляция

Матч

Вондроусова М. (Чехия) - Хессе А. (Франция) - 0:0 1-й сет

Место и дата

30 мая 18:15, , Онлайн-трансляция

Матч

Дуан Й. (Китай) - Мария Т. (Германия)

Место и дата

30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Севастова А. (Латвия) - Бек А. (Германия)

Место и дата

30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Озаки Р. (Япония) - Бушар Э. (Канада)

Место и дата

30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Паке Х. (Франция) - Плишкова К. (Чехия)

Место и дата

30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Ферро Ф. (Франция) - Радванска А. (Польша)

Место и дата

30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Викмайер Я. (Бельгия)

Место и дата

30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Цепелова Я. (Словакия) - Халеп С. (Румыния)

Место и дата

30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция

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