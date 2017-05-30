«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Касаткина – Викмайер, Цепелова – Халеп и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Шведова Я. (Казахстан) - 6:4, 6:3
Место и дата
30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Бартель М. (Германия) - Пиронкова Ц. (Болгария) - 0:6, 4:6
Место и дата
30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Кырстя С. (Румыния) - Пенг Ш. (Китай) - 6:3, 6:1
Место и дата
30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Саккари М. (Греция) - Суарес Наварро К. (Испания) - 4:6, 2:6
Место и дата
30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Конта Д. (Великобритания) - Хси Ш. (Тайвань) - 6:1, 6:7, 4:6
Место и дата
30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Като М. (Япония) - Таунсенд Т. (США) - 4:6, 0:6
Место и дата
30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Корне А. (Франция) - Бабош Т. (Венгрия) - 6:2, 6:7, 6:2
Место и дата
30 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Барти Э. (Австралия) - Киз М. (США) - 3:6, 2:6
Место и дата
30 мая 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Хибино Н. (Япония) - Гарсия К. (Франция) - 2:6, 2:6
Место и дата
30 мая 16:10, , Онлайн-трансляция
Матч
Стрыцова Б. (Чехия) - Риск Э. (США) - 6:3, 6:0
Место и дата
30 мая 16:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Осака Н. (Япония) - ван Уйтванк Э. (Бельгия) - 3:6, 5:7
Место и дата
30 мая 16:20, , Онлайн-трансляция
Матч
Вондроусова М. (Чехия) - Хессе А. (Франция) - 0:0 1-й сет
Место и дата
30 мая 18:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Дуан Й. (Китай) - Мария Т. (Германия)
Место и дата
30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Севастова А. (Латвия) - Бек А. (Германия)
Место и дата
30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Озаки Р. (Япония) - Бушар Э. (Канада)
Место и дата
30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Паке Х. (Франция) - Плишкова К. (Чехия)
Место и дата
30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Ферро Ф. (Франция) - Радванска А. (Польша)
Место и дата
30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Викмайер Я. (Бельгия)
Место и дата
30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Цепелова Я. (Словакия) - Халеп С. (Румыния)
Место и дата
30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция