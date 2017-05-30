Софья Великая: Планирую поменять свои олимпийские медали

Чемпионка Олимпийских игр в Бразилии саблистка Софья Великая сообщила, что планирует поменять бракованные медали.

«Эти медали я много кому показывала, например в школах, давала детям в руки и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. Но потом я услышала, что и у других спортсменов они начали облезать, портиться, даже у тех, кто ухаживал за ними должным образом и хранил их в сейфе. Я поняла, что они просто плохого качества. Международный олимпийский комитет предложил поменять их, и я непременно воспользуюсь этим. Пока я их ещё не отправила», - цитирует Великую «Интефакс».

Спортсменка на ОИ-2016 выиграла золото в командных схватках и завоевала серебряные медали в личных соревнования.

Ранее сообщалось, что более 100 медалей, выигранных спортсменами на Играх в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины.

