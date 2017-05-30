Сергей Тетюхин решил продолжить карьеру игрока
Доигровщик «Белогорья», один из самых именитых российских волейболистов Сергей Тетюхин решил продолжить карьеру игрока.
- Да, я остаюсь в клубе в прежнем качестве и продолжаю бороться. Был ли разговор о возможности перехода на тренерскую работу? Сейчас не готов отвечать на такие вопросы, и вообще есть большое желание отдохнуть от волейбольной темы. Давайте расставим точки над «i» после моего возвращения из отпуска, – сообщил «БелПрессе» 41-летний Тетюхин.
Напомним, что Тетюхин является олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом России.
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