Монтелла продлил контракт с «Миланом» до 2019 года
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла продлил
действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2019
года. О других условиях контракта не сообщается.
Напомним, что под руководством Монтеллы в прошедшем сезоне «Милан» занял шестое место в чемпионате Италии и завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы.
#ACMilan announces the contract renewal with @VMontella through to 30 June 2019— AC Milan (@acmilan) 30 мая 2017 г.
Prolungato il contratto con Vincenzo Montella al 30/06/2019 pic.twitter.com/5vNpnpOdxw
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