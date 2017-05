Монтелла продлил контракт с «Миланом» до 2019 года

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2019 года. О других условиях контракта не сообщается.

Напомним, что под руководством Монтеллы в прошедшем сезоне «Милан» занял шестое место в чемпионате Италии и завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы.

