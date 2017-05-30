«Ливерпуль» подпишет форварда «Челси» Соланке

Нападающий «Челси» Доминик Соланке станет игроком «Ливерпуля». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, Соланке договорился о переходе в «Ливерпуль». Его контракт с «Челси» истекает 30 июня, но так как ему меньше 24 лет, по правилам «красные» должны будут заплатить компенсацию, размер которой определят дисциплинарные органы. Она составит около двух-трех миллионов фунтов.

В минувшем сезоне 19-летний Доминик Соланке провел пять матчей за резервную команду «Челси» и забил два мяча.