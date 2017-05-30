«Ливерпуль» подпишет форварда «Челси» Соланке
Нападающий «Челси» Доминик Соланке станет игроком «Ливерпуля».
Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Guardian, Соланке договорился о переходе в «Ливерпуль».
Его контракт с «Челси» истекает 30 июня, но так как ему меньше 24 лет, по
правилам «красные» должны будут заплатить компенсацию, размер которой определят
дисциплинарные органы. Она составит около двух-трех миллионов фунтов.
В минувшем сезоне 19-летний Доминик Соланке провел
пять матчей за резервную команду «Челси» и забил два мяча.
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