Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только Беттмэн

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.

- Если эта тема когда-нибудь появится, то это потребует отдельного разбирательства комиссара. В конечном счете, это будет не мое решение, а Гэри Беттмэна. Я не хочу размышлять о том, что может быть. Время от времени я слышал разговоры о том, что Войнов заинтересован в возвращении в НХЛ, но пока это не сдвинулось дальше ни на шаг. Давайте подождем и посмотрим, произойдет ли это, – приводит слова Дэйли NBC Sports.

Напомним, что Войнов перешел в СКА в 2015 году из «Лос-Анджелес Кингз». В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ защитник СКА провел 48 игр, в которых набрал 37 (11+26) очков.