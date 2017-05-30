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Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только Беттмэн

Источник:  NBC SportsКомментарии

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.

- Если эта тема когда-нибудь появится, то это потребует отдельного разбирательства комиссара. В конечном счете, это будет не мое решение, а Гэри Беттмэна. Я не хочу размышлять о том, что может быть. Время от времени я слышал разговоры о том, что Войнов заинтересован в возвращении в НХЛ, но пока это не сдвинулось дальше ни на шаг. Давайте подождем и посмотрим, произойдет ли это, – приводит слова Дэйли NBC Sports.

Напомним, что Войнов перешел в СКА в 2015 году из «Лос-Анджелес Кингз». В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ защитник СКА провел 48 игр, в которых набрал 37 (11+26) очков.

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