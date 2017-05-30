Тихонов возглавит «Крылья Советов»
Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей
Тихонов. Сейчас он возглавляет «Енисей».
Как информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник,
знакомый с ситуацией, с нового сезона Тихонов будет работать в «Крыльях».
«Андрей Тихонов возглавит
самарские «Крылья Советов», контракт тренера с «Енисеем» завершается 1 июня.
Самара не чужой город для Андрея Валерьевича, он играл в «Крыльях» и уже
работал там тренером, это стало одной из причин, по которой он отказался от
продлений контракта в Красноярске», - сказал источник.
Напомним, что по итогам
прошедшего сезона «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ.
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