Тихонов возглавит «Крылья Советов»

Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Тихонов. Сейчас он возглавляет «Енисей».

Как информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, с нового сезона Тихонов будет работать в «Крыльях».

«Андрей Тихонов возглавит самарские «Крылья Советов», контракт тренера с «Енисеем» завершается 1 июня. Самара не чужой город для Андрея Валерьевича, он играл в «Крыльях» и уже работал там тренером, это стало одной из причин, по которой он отказался от продлений контракта в Красноярске», - сказал источник.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ.