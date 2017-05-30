Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднее
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.
- Возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде пока не определена. Точные параметры и правила участия будут обсуждать позднее, - цитирует Дейли ТАСС.
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Отдельно Беттмэн отметил, что лига ожидает, что ни один из игроков НХЛ не примет участие в Олимпийских играх 2018 года.
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