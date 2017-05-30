Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднее

«Саша Овечкин, будет конфликт! Если ты сдашь назад – нормальные люди это поймут»

Перед стартом финала Кубка Стэнли с речью выступил комиссар НХЛ Гари Бэттман. Обозреватель «Советского спорта» изучает его цитаты.