Александр Шлеменко: Пока я с политикой завязал
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|Хоккей
|Питтсбург5 : 3Нэшвилл
|Баскетбол
|Химки- : -Зенит
|Свитолина6:4, 6:3Шведова
|Кырстя6:3, 6:1Пенг
|Конта6:1, 6:7, 4:6Хси
|Корне6:2, 6:7, 6:2Бабош
|Барти3:6, 2:6Киз
|Локоли6:7, 3:6, 6:4, 6:0, 4:6Клижан
|Эскобедо6:7, 3:6, 4:6Истомин
|Кольшрайбер3:6, 6:7, 3:6Кириос
|Куэрри4:6, 6:3, 3:6, 3:6Чунг Хеон
|Вавринка6:2, 7:6, 6:3Ковалик
|Багдатис7:6, 4:6, 3:6, 6:7Альмагро
|Албот2:6, 4:6, 6:7Шарди
|Лоренци6:0, 2:2Беранкис
|Эдмунд3:1Элиаш
|Изнер0:0Томпсон