Хачанов обыграл Ярри и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между россиянином Кареном Хачановым и чилийцем Николасом Ярри
завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 3:6, 7:6
(4), 61: в пользу Хачанова.
Матч продолжался два часа и 44 минуты. Россиянин
сделал больше эйсов (9-8) и совершил меньше двойных ошибок (3-4). Во втором
раунде Хачанов сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Томаш Бердых
(Чехия).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Хачанов К. (Россия) - Ярри Н. (Чили) - 6:4, 3:6, 7:6, 6:1
Место и дата
30 мая 15:00, , Онлайн-трансляция
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