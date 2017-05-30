Хачанов обыграл Ярри и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Касаткина – Викмайер, Цепелова – Халеп и другие матчи. Онлайн

«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Касаткина – Викмайер, Цепелова – Халеп и другие матчи. Онлайн Результаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 1-й раунд. Хачанов – Ярри, Маррэй – Кузнецов и другие матчи. Онлайн

«Ролан Гаррос». Мужчины. 1-й раунд. Хачанов – Ярри, Маррэй – Кузнецов и другие матчи. Онлайн Результаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

Продолжаются матчи первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Швейцарец Стэн Вавринка и испанец Фернандо Вердаско вышли в следующую стадию соревнований.

Вавринка вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», Зверев уступил Вердаско

Вавринка вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», Зверев уступил Вердаско Продолжаются матчи первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Швейцарец Стэн Вавринка и испанец Фернандо Вердаско вышли в следующую стадию соревнований.

Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня

Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня «Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Веснина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Веснина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.