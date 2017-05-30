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Геннадий Шипулин: Сергей Тетюхин будет играть еще год, мы с ним так договорились

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент и главный тренер команды Геннадий Шипулин рассказал о том, что Сергей Тетюхин останется в команде еще на год.

- Сергей Тетюхин будет играть еще год в «Белогорье», мы с ним так договорились. У Сергея Юрьевича еще все хорошо еще. Будем за ним следить и очень бережно относиться к нему. Я думаю, что он еще принесет пользу российскому волейболу, - передает слова Шипулина «Р-Спорт».

Напомним, что Тетюхин является олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом России.

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