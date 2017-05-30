Александр Шлеменко: Потенциальный соперник Корешкова – крепкий американец

Боец ММА Александр Шлеменко рассказал о возможном сопернике Андрея Корешкова.

– Восстановился ли Андрей Корешков после перелома ноги?

– К маю он не успел восстановиться. Сейчас у Андрея подготовительный период. Скорее всего, в августе у него будет следующий бой, состоится его возвращение. Рисковать больше нельзя. Мы тогда рискнули, последний бой Андрей проиграл. У него тогда уже была травма, пусть не такая серьезная, но была. Сейчас нужно хорошо готовиться и побеждать.

– Что-то уже известно о возможном сопернике?

– Примерно мы знаем соперника, но до официального объявления не можем назвать. Это американец, довольно хороший, крепкий. Этот бой должен состояться в США в рамках Bellator, - цитирует Шлеменко «Омск-информ».