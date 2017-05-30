Александр Шлеменко: Потенциальный соперник Корешкова – крепкий американец
Боец ММА Александр Шлеменко рассказал о возможном
сопернике Андрея Корешкова.
– Восстановился
ли Андрей Корешков после перелома ноги?
– К маю он не успел
восстановиться. Сейчас у Андрея подготовительный период. Скорее всего, в
августе у него будет следующий бой, состоится его возвращение. Рисковать
больше нельзя. Мы тогда рискнули, последний бой Андрей проиграл. У него тогда
уже была травма, пусть не такая серьезная, но была. Сейчас нужно хорошо
готовиться и побеждать.
–
Что-то уже известно о возможном сопернике?
– Примерно мы знаем
соперника, но до официального объявления не можем назвать. Это американец,
довольно хороший, крепкий. Этот бой должен состояться в США в рамках Bellator,
- цитирует Шлеменко «Омск-информ».
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