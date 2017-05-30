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Александр Шлеменко: Сарнавский понимает, какие ошибки допустил

Источник:  ОМСКИНФОРМКомментарии

Боец ММА Александр Шлеменко рассказал о состоянии здоровья Александра Сарнавского.

– Как настрой у Александра Сарнавского после последнего поражения и какие у него планы?

– Я надеюсь, Александр наконец-то сделал те выводы, которые я давно просил сделать. Он понимает, какие ошибки допустил. Ему остается только исправить их и побеждать и, если получится, взять реванш у тех, кому он проиграл. У Александра был какой-то кризисный период в жизни, но теперь у него должна быть перезагрузка. В последнем бою он получил травму – надрыв паховой связки. Мы надеемся, что в конце августа он сможет полноценно вернуться. Только сейчас он приступает к тренировкам, - цитирует Шлеменко «Омск-информ».

Напомним,  Сарнавский уступил Эдуарду Вартаняну на турнире ACB 57.

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