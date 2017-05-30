Александр Шлеменко: Сарнавский понимает, какие ошибки допустил
Боец ММА Александр
Шлеменко рассказал о состоянии здоровья Александра Сарнавского.
–
Как настрой у Александра Сарнавского после последнего поражения и какие у него
планы?
– Я надеюсь, Александр
наконец-то сделал те выводы, которые я давно просил сделать. Он понимает, какие
ошибки допустил. Ему остается только исправить их и побеждать и, если
получится, взять реванш у тех, кому он проиграл. У Александра был какой-то
кризисный период в жизни, но теперь у него должна быть перезагрузка. В последнем
бою он получил травму – надрыв паховой связки. Мы надеемся, что в конце августа
он сможет полноценно вернуться. Только сейчас он приступает к тренировкам, -
цитирует Шлеменко «Омск-информ».
Напомним, Сарнавский уступил Эдуарду Вартаняну на турнире ACB 57.