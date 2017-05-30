Нисикори обыграл Коккинакиса и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между японцем Кеи Нисикори и австралийцем Танаси Коккинакисом
завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:1, 6:4,
6:4 в пользу Нисикори.
Матч продолжался три часа и одну минуту. Австралиец
сделал большей эйсов (11-3), но при этом и совершил большей двойных ошибок
(12-6). В следующем раунде Нисикори сыграет с французом Жереми Шарди.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Коккинакис Т. (Австралия) - Нисикори К. (Япония) - 6:4, 1:6, 4:6, 4:6
Место и дата
30 мая 13:30, , Онлайн-трансляция
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