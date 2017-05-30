Кристоффер «P1noy» Педерсен перешел в Virtus.pro
Датчанин Кристоффер «P1noy» Педерсен присоединился к составу Virtus.pro по League of Legends.
В составе команды он заменит Даниэля «Blasting» Кудрина. Ранее Педерсен выступал за коллектив Tricked eSports.
«Кристоффер — сильный и способный игрок, я рад, что он присоединился к нашей команде. В некотором роде в Лиге Легенд он все еще остается «темной лошадкой». Cейчас рано делать прогнозы, но я надеюсь, что в составе Virtus.pro P1noy сможет полностью раскрыть свой потенциал», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.
Состав Virtus.pro по League of Legends:
Иван «Paranoia» Типухов
Александр «SaNTaS» Лифашин
Илья «Kreox» Гром
Рафаэль «Doxy» Адль Зараби
Кристоффер «p1noy» Педерсон
Никита «Clover» Корнюхин (запасной)
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