Кристоффер «P1noy» Педерсен перешел в Virtus.pro

Датчанин Кристоффер «P1noy» Педерсен присоединился к составу Virtus.pro по League of Legends.



В составе команды он заменит Даниэля «Blasting» Кудрина. Ранее Педерсен выступал за коллектив Tricked eSports.



«Кристоффер — сильный и способный игрок, я рад, что он присоединился к нашей команде. В некотором роде в Лиге Легенд он все еще остается «темной лошадкой». Cейчас рано делать прогнозы, но я надеюсь, что в составе Virtus.pro P1noy сможет полностью раскрыть свой потенциал», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.



Состав Virtus.pro по League of Legends:



Иван «Paranoia» Типухов

Александр «SaNTaS» Лифашин

Илья «Kreox» Гром

Рафаэль «Doxy» Адль Зараби

Кристоффер «p1noy» Педерсон

Никита «Clover» Корнюхин (запасной)



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