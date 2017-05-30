Алексей Аравин: «Тосно» больше нравится играть в Великом Новгороде. В Петербурге на матчи будут мало ходить

Защитник «Тосно» Алексей Аравин поделился мнением о том, что команда в РФПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский».

- Нам больше нравится играть в Великом Новгороде, потому что здесь на нас ходят болельщики, мы чувствуем себя у вас, как дома. А на «Петровский» будут мало ходить. Мы уже играли на «Петровском», только на малой арене, народу всегда было очень мало. Плюс нам постоянно ставили условия по тренировкам, это было не комфортно.

Для нас основное – это болельщики, когда стадион полный, это заряжает нас, мы получаем дополнительную энергию, и это гонит нас вперед. Мы хотели бы играть в Новгороде. Тем более когда будет третья трибуна, здесь вообще будет полный стадион собираться. В России ведь сейчас вообще ходит мало зрителей на футбол. Конечно, плохо, что здесь нет аэропорта, но, с другой стороны, не такая уж проблема добраться сюда из Петербурга, - приводит слова Аравина «Ваши новости».

Напомним, «Тосно» вышло в премьер-лигу из ФНЛ со второго места. Подопечные Дмитрия Парфенова гарантировали выход в высший дивизион после победы над «Нефтехимиком» в 35-м туре (2:0).

Домашние матчи команда проводила в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», который вмещает три тысячи зрители. В сезоне-2017/18 клуб из Ленинградской области будет проводить матчи на стадионе «Петровский».