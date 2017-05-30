Александр Шлеменко: В первом бою с Хэлси я совершил ошибку подготовительного плана
Российский
боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка с Брэндоном Хэлси.
«В
первом бою я совершил ошибку подготовительного плана. Я отошел от своих привычных кондиций. У
меня тогда было два подряд поражения, причем поражения очень похожие. В этих
боях мне не хватило функциональных качеств и силы. Тогда я перешел к другой
диете. Напомню, я тогда проиграл Хэлси за 35 секунд. Я даже не успел ничего
показать. Ну, бывают такие случаи в жизни.
Я
не хочу оправдываться, но сейчас я вернулся, и у меня серия из шести побед
подряд. Я чувствую себя отлично. И именно сейчас мне приятно встретиться с тем
бойцом, которому я проиграл. Самое приятное, что мы встретимся с ним в России,
в Санкт-Петербурге, в рамках Международного экономического форума. Этот бой
будет показан в прямом эфире в прайм-тайм», - цитирует Шлеменко «Омск-информ».
Напомним,
что бой Шлеменко – Хэлси пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге.