Игорь Есмантович: Квартальнов поднял планку в ЦСКА очень высоко

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил работу команды под руководством ДмитрияКвартального.

- Великолепно. Дмитрий Вячеславович – настоящий профессионал своего дела, полностью отдавался работе и пытался решить задачу, поставленную руководством клуба. Он сделал команду чемпионом России, плюс – три Кубка Континента. Это огромная работа. Квартальнов поднял планку в ЦСКА очень высоко, и я благодарю его за это. Надеемся, что дальше у Дмитрия Вячеславовича все сложится благополучно, - передает слова Есмантовича официальный сайт КХЛ.

Напомним, Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года и руководил командой три сезона. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд – в 2015-17 гг. - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ.