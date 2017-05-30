Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Есмантович: Квартальнов поднял планку в ЦСКА очень высоко

Источник:  КХЛКомментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил работу команды под руководством ДмитрияКвартального.

- Великолепно. Дмитрий Вячеславович – настоящий профессионал своего дела, полностью отдавался работе и пытался решить задачу, поставленную руководством клуба. Он сделал команду чемпионом России, плюс – три Кубка Континента. Это огромная работа. Квартальнов поднял планку в ЦСКА очень высоко, и я благодарю его за это. Надеемся, что дальше у Дмитрия Вячеславовича все сложится благополучно, - передает слова Есмантовича официальный сайт КХЛ.

Напомним, Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года и руководил командой три сезона. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд – в 2015-17 гг. - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Йокерит» подписал контракт с голкипером РатилайненомФинский «Йокерит» подписал соглашение с голкипером Юхо Ратилайненом. Об этом сообщает официальный сайт команды.Московское «Динамо» расторгло контракт с ЛазушинымМосковское «Динамо» расторгло контракт с вратарем Александром Лазушиным. Об этом сообщает «Р-Спорт».Игорь Есмантович: ЦСКА скупает всех звезд лиги? Капризов, Шалунов, Шумаков, - что они выиграли?Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал трансферную политику команды.«Слован» продлил контракт с защитником ШварниЗащитник Иван Шварни подписал новое соглашение с братиславским «Слованом». Об этом сообщает официальный сайт команды.«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровленииПавел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только БеттмэнЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.«Автомобилист» обменял Кивисте в «Йокерит»«Автомобилист» обменял права на защитника Томми Кивистё в «Йокерит» на денежную компенсацию Об этом сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.Игорь Захаркин: «Югра» – это, конечно, не высокобюджетный клуб, но мы можем создать боеспособный коллективГлавный тренер «Югры» Игорь Захаркин рассказал о первых месяцах работы в ханты-мансийском клубе.Павел Дацюк: Планирую успеть восстановиться от травмы к началу предсезонкиКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от парада, который прошел в Петербурге 28 мая, и рассказал о своем восстановлении от травмы, полученной в плей-офф.Агент Ковальчука: У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваемЮрий Николаев, агент нападающего СКА Ильи Ковальчука прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда с питерским клубом.Форвард «Барыса» Боченски завершил профессиональную карьеруФорвард «Барыса» Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте команды.Борщевский и Селиверстов станут помощниками Захаркина в «Югре»Бывший наставник «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин назвал еще двух помощников, которые войдут в тренерский штаб «Югры» в предстоящем сезоне.Чемпион шведской лиги Энеруд перешел в «Сочи»Нападающий шведского хоккейного клуба XB-71 Симон Энеруд станет игроком «Сочи», сообщает официальный сайт «леопардов».Кивисте принял квалификационное предложение «Автомобилиста»Финский защитник Томми Кивисте, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение екатеринбургского «Автомобилиста», сообщает официальный сайт КХЛ.Эх, нам бы Кузю в КХЛ! Топ-5 игроков, за которых надо бороться перед ОИ-2018Эх, нам бы Кузю в КХЛ! Топ-5 игроков, за которых надо бороться перед ОИ-2018Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о ключевых хоккеистах сборной России, которых хотелось бы заманить в КХЛ .Голкипер «СКА-Невы» подписал контракт с «Куньлунем»Вратарь «СКА-Невы» Александр Скрынник продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар», сообщает официальный сайт КХЛ.«Нефтехимик» заключил договор о партнерстве с «Молотом-Прикамье»«Нефтехимик» заключил договор о спортивном сотрудничестве с пермским клубом «Молот-Прикамье», выступающем в ВХЛ.Останутся ли в СКА Ковальчук и Дадонов? Таблица переходов КХЛОстанутся ли в СКА Ковальчук и Дадонов? Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Александр Медведев: Ковальчук хочет остаться в СКА и сыграть на ОлимпиадеЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном будущем Ильи Ковальчука.Новокузнецкий «Металлург» подаст заявку на вступление в ВХЛХК «Металлург» (Новокузнецк) намерен выступать в ВХЛ. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Теннис
Хачанов обыграл Ярри и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Хоккей
Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднее
Футбол
Тихонов возглавит «Крылья Советов»
Футбол
Монтелла продлил контракт с «Миланом» до 2019 года
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости