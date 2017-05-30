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Дмитрий Комбаров: Реально ли сборной России выиграть Кубок конфедераций? Думаю, вполне

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров считает, что сборной России по силам победить на Кубке конфедераций.

– Реально ли сборной России выиграть Кубок конфедераций? Думаю, вполне. Мы готовимся конкретно к этим матчам. Так когда-то сборную готовил Хиддинк к Евро-2008. Впереди два контрольных матча. К ним мы уже должны подойти в оптимальной форме, а у тренерского штаба в голове окончательно сформируется стартовый состав и основные связки игроков.

Мы играем дома, при своих болельщиках. Все это позволяет надеется на то, что сборная России может не просто дойти до полуфинала или даже финала Кубка Конфедераций, а именно выиграть его. По крайней мере, мы настраиваемся на это. Надо всегда ставить максимальные задачи и идти к ним. Как получится в итоге, покажет только время, - рассказал Комбаров в интервью «Матч ТВ».

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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