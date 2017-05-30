Игорь Есмантович: ЦСКА скупает всех звезд лиги? Капризов, Шалунов, Шумаков, - что они выиграли?

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал трансферную политику армейской команды.

- ЦСКА скупает всех звезд лиги? Давайте по порядку. А кто из них звезда в полном смысле этого слова? Те же Капризов, Шалунов, Шумаков, - что они выиграли? Далее. Когда я пришел в клуб, передо мной были поставлены определенные задачи. Главная – вернуть победные традиции ЦСКА. Это можно сделать разными путями – короткими и длинными. За 15, скажем, лет или значительно быстрее. То, что эти молодые ребята попали в ЦСКА – что тут плохого? Мы, достигая главной цели, даем им возможность расти дальше, регулярно попадать в состав сборной. Те клубы, откуда они пришли, получили финансовое вознаграждение, в них освободились места для новых хоккеистов. Одним словом, положительных моментов много.

Разве в советские времена ЦСКА или «Динамо» формировались по-другому? И это были команды-флагманы нашего хоккея, основа для сборной. Посмотрите, сколько игроков из нашего клуба и из СКА выступало на чемпионате мира. Что плохого в этом? И еще один момент. Да, мы приглашаем молодых перспективных ребят из других клубов. Но при этом наша детская школа – первая в России, - рассказал Есмантович в интервью официальному сайту КХЛ.

Добавим, что 1 мая нападающий Кирилл Капризов в результате обмена на денежную компенсацию перешел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

Ранее ЦСКА и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков стали игроками армейского клуба. «Сибирь» получила взамен форварда Александра Шарова и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне КХЛ Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков. В активе Шумакова - 37 (16+21) очков в 54 встречах. Окулов забросил 17 шайб и отдал 11 передач в 59 играх «регулярки». Капризов провел 54 игры за «Салават Юлаев и набрал 45 (23+22) очков. Кроме того, Капризов с 12 (9+3) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, где россияне завоевали бронзовые медали. В 2016 году Капризов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.