Фавр возглавит «Боруссию» после ухода Тухеля
Новым главным тренером
дортмундской «Боруссии» станет наставник «Ниццы» Люсьен Фавр. Об этом сообщают
немецкие СМИ.
Как информирует Kicker,
«Боруссия» уже договорилась о контракт с Фавром. При этом его соглашение с «Ниццей»
действует до 2019 года, поэтому «Боруссии» придется заплатить пять миллионов
евро за досрочное расторжение контракта.
Напомним, ранее пост
главного тренера дортмундской «Боруссии» покинул Томас Тухель. Под руководством
59-летнего Фавра «Ницца» заняла третье место в чемпионате Франции и завоевала
право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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