Фавр возглавит «Боруссию» после ухода Тухеля

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет наставник «Ниццы» Люсьен Фавр. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Kicker, «Боруссия» уже договорилась о контракт с Фавром. При этом его соглашение с «Ниццей» действует до 2019 года, поэтому «Боруссии» придется заплатить пять миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Напомним, ранее пост главного тренера дортмундской «Боруссии» покинул Томас Тухель. Под руководством 59-летнего Фавра «Ницца» заняла третье место в чемпионате Франции и завоевала право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.