Маррэй обыграл Кузнецова в первом раунде «Ролан Гаррос»

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и россиянином Андреем Кузнецовым завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Маррэя.

Матч продолжался два часа и 32 минуты. У Маррэя два эйса и две двойные ошибки, у Кузнецова – шесть и четыре, соответственно. В следующем раунде Маррэй, который посеян на турнире под первым номером, сыграет со словаком Мартином Клижаном.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг