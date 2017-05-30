Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки76 : 57Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Монфис обыграл Брауна и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между французом Гаэлем Монфисом и немцем Дастином Брауном завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:5, 6:0 в пользу Монфиса.

Матч продолжался один час и 29 минут. У Монфиса два эйса и три двойные ошибки, у его соперника – пять и девять, соответственно.

В следующем раунде Монфис сыграет с победителем пары Тиаго Монтейро (Бразилия) – Александр Мюллер (Франция).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Браун Д. (Германия) - Монфис Г. (Франция) - 4:6, 5:7, 0:6

Место и дата

30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Халеп обыграла Цепелову и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и словачкой Яной Цепеловой завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Халеп.Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Маррэй обыграл Кузнецова в первом раунде «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и россиянином Андреем Кузнецовым завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Маррэя.Нисикори обыграл Коккинакиса и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между японцем Кеи Нисикори и австралийцем Танаси Коккинакисом завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 в пользу Нисикори.Хачанов обыграл Ярри и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и чилийцем Николасом Ярри завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 3:6, 7:6 (4), 61: в пользу Хачанова.«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Касаткина – Викмайер, Цепелова – Халеп и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.«Ролан Гаррос». Мужчины. 1-й раунд. Хачанов – Ярри, Маррэй – Кузнецов и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.Вавринка вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», Зверев уступил ВердаскоПродолжаются матчи первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Швейцарец Стэн Вавринка и испанец Фернандо Вердаско вышли в следующую стадию соревнований.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Веснина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Екатерина Александрова: Кто кормит семью? Получается, что яЕкатерина Александрова: Кто кормит семью? Получается, что яК Екатерине Александровой, победившей в трудном трехсетовом матче чешку Катерину Синякову, пробиться было не так просто.Константин Кравчук: Поддерживаем друг друга на «Ролан Гаррос» с нашими ребятамиКонстантин Кравчук: Поддерживаем друг друга на «Ролан Гаррос» с нашими ребятамиРоссийский теннисист сотворил мини-сенсацию, обыграв в первом круге «Ролан Гаррос» Федерико Дельбониса.Габашвили проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Павлюченкова обыграла Тиг, Веснина одолела Хаддад Майю и другие матчиРезультаты первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.Анастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейАнастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейДля победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Анастасии Павлюченковой хватило 43 минут.Кравчук одолел Дельбониса в первом круге «Ролан Гаррос»Российский теннисист Константин Кравчук вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.«Ролан Гаррос». Мужчины. 1-й раунд. Дутра Силва обыграл Южного, Троицки победил Донского и другие матчиРезультаты первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.Хромачева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.Южный проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.Павлюченкова и Александрова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова пробились во второй круг «Ролан Гаррос»-2017 в одиночном разряде.
Футбол
«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке
Футбол
Полузащитник Олег Иванов продлил соглашение с «Тереком»
Теннис
Маррэй обыграл Кузнецова в первом раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Фавр возглавит «Боруссию» после ухода Тухеля
все новости
Дастин Браун
Дастин Браунвсе новости
Гаэль Монфис
Гаэль Монфисвсе новости
ATP Tour
ATP Tour
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости