Монфис обыграл Брауна и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч
первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между французом
Гаэлем Монфисом и немцем Дастином Брауном завершился победой французского
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:5, 6:0 в пользу Монфиса.
Матч
продолжался один час и 29 минут. У Монфиса два эйса и три двойные ошибки, у его
соперника – пять и девять, соответственно.
В
следующем раунде Монфис сыграет с победителем пары Тиаго Монтейро (Бразилия) –
Александр Мюллер (Франция).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Браун Д. (Германия) - Монфис Г. (Франция) - 4:6, 5:7, 0:6
Место и дата
30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
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