Полузащитник Олег Иванов продлил соглашение с «Тереком»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов продлил соглашение с грозненским клубом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент команды Магомед Даудов.

«Хочу поделиться новостью, которую ждали любители футбола и болельщики «Терека» в особенности: сегодня контракт с футбольным клубом «Терек» продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов. Он рассчитан еще на три года», - написал Даудов.

Добавим, что Иванов перешел в «Терек» в 2012 году. С тех пор он провел в составе чеченского клуба 152 игры и забил десять мячей. В минувшем сезоне на его счету один гол и пять голевых передач в 20 матчах чемпионата России.

Добавим, что на прошлой неделе «Терек» объявил о назначении главным тренером Олега Кононова.