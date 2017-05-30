Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки76 : 57Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник Олег Иванов продлил соглашение с «Тереком»

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Полузащитник «Терека» Олег Иванов продлил соглашение с  грозненским клубом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент команды Магомед Даудов.

«Хочу поделиться новостью, которую ждали любители футбола и болельщики «Терека» в особенности: сегодня контракт с футбольным клубом «Терек» продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов. Он рассчитан еще на три года», - написал Даудов.

Дорогие друзья! Хочу поделиться с новостью, которую ждали любители футбола и болельщики «Терека» в особенности: сегодня контракт с Республиканским Футбольным Клубом «Терек» Грозный имени АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов. Он рассчитан еще на три года. Мы всегда отмечали, что Олег является одним из ключевых игроков команды, лидером, как на поле, так и за его пределами. Доверительные отношения, сложившиеся у нас за время совместной работы в нашем клубе, позволяли нам спокойно относиться к всевозможным слухам о переходе Иванова в другой клуб, будучи уверенными, что подписание нового контракта – дело времени. Олег и сам не раз заявлял, что хотел бы продолжить играть в «Тереке», где в него поверили, где приобрел былые кондиции, где исключительно дружеский коллектив. К сожалению, из-за хирургического вмешательства и последующего лечения, Олег был вынужден пропустить несколько игр весенней части чемпионата. Мы все его поддерживали и ждали скорейшего выздоровления. А вернувшись, своими фирменными пасами и уверенной игрой он вновь стал радовать всех болельщиков нашего клуба. Желаю Олегу достичь новых высот с «Тереком», оставаться таким же ярким футболистом на поле и человеком за его пределами! #Кадыров #Даудов #Терек #Футбол #Иванов #Грозный #Спорт

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

Добавим, что Иванов перешел в «Терек» в 2012 году. С тех пор он провел в составе чеченского клуба 152 игры и забил десять мячей. В минувшем сезоне на его счету один гол и пять голевых передач в 20 матчах чемпионата России.

Добавим, что на прошлой неделе «Терек» объявил о назначении главным тренером Олега Кононова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛОлег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Александр Тарханов об уходе Павлюченко: Ему не интересны режим и нагрузкиАлександр Тарханов об уходе Павлюченко: Ему не интересны режим и нагрузкиГлавный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением об уходе Павлюченко«Арарат» подтвердил переход ПавлюченкоРоссийский форвард Роман Павлюченко стал игроком московского клуба «Арарат». Информацию об этом подтвердила страница клуба Вконтакте.Алексей Аравин: «Тосно» больше нравится играть в Великом Новгороде. В Петербурге на матчи будут мало ходитьЗащитник «Тосно» Алексей Аравин поделился мнением о том, что команда в РФПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский».Павлюченко может стать игроком московского «Арарата»Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт бывшему игроку сборной России Роману Павлюченко.Роберто Манчини: Ничего не спрашивал у Спаллетти про «Зенит»Итальянский специалист Роберто Манчини, который считается основным претендентом на пост наставника «Зенита», заявил, что не общался на тему переезда с экс-тренером питерской команды Лучано Спаллетти.«Лион» планирует отправить Рыбуса в московский ЦСКАБывший хавбек «Терека» Мацей Рыбусь, который ныне защищает цвета «Лиона», может вернуться в чемпионат России.«Зенит» построит новый стадион. На этот раз сам и быстро«Зенит» построит новый стадион. На этот раз сам и быстро«Зенит» возведет в спальном петербургском районе Купчино спортивный комплекс со стадионом на 25 тысяч зрителей.«Трабзонспор» претендует на Тошича и ТаскиХавбек московского ЦСКА Зоран Тошич, а также защитник «Спартака» Сердар Таски могут перебраться в чемпионат Турции.Генеральный директор «Уфы»: Зимой Семак пройдет стажировку в «Манчестер Сити»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что главный тренер команды Сергей Семак зимой пройдет стажировку в «Манчестер Сити».Нападающий «Крыльев» Корниленко завершил выступления за сборную БелоруссииФорвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершил международную карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола Белоруссии.Сергей Силкин: «Зенит» оказался не командой ЛуческуБывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе румына Мирчи Луческу в «Зените» и причинах его отставки.Александр Самедов о матче с «Анжи»: Обалдел от переполненных трибунПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ощущениями от домашнего матча против махачкалинского «Анжи».Импортозамещение. Как бы клубы РФПЛ заканчивали сезон без легионеров (видео)Импортозамещение. Как бы клубы РФПЛ заканчивали сезон без легионеров (видео)«Советский спорт» изучил составы всех клубов РФПЛ в прошедшем сезоне и произвел замены, убрав с поля футболистов, не имеющих российский паспВячеслав Колосков: При Фурсенко «Зенит» ждут значительный прогресс и развитиеПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Зенита» в минувшем сезоне, а также высказался о возвращении Сергея Фурсенко в питерский клуб.Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утраВыход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Футболисты «Урала-2» провели мастер-класс для воспитанников детских домовНа стадионе «Динамо» в Екатеринбурге состоялся благотворительный футбольный турнир, в котором приняли участие воспитанники восемь детских домов Свердловской области, сообщает официальный сайт «Урала».Болельщики «Рубина» признали гол Канунникова в ворота «Ростова» лучшим в маеБолельщики футбольного клуба «Рубин» признали гол Максима Канунникова в матче 28-го тура чемпионата России против Ростова лучшим в мае, сообщает официальный сайт казанской команды.Сергей Фурсенко: Манчини – основной кандидат на должность главного тренера «Зенита»Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об отставке Мирчи Луческу, а также прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сине-бело-голубых.
Футбол
«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке
Футбол
Полузащитник Олег Иванов продлил соглашение с «Тереком»
Теннис
Маррэй обыграл Кузнецова в первом раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Фавр возглавит «Боруссию» после ухода Тухеля
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Олег Иванов
Олег Ивановвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
даудов магомед
даудов магомед