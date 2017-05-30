Полузащитник Олег Иванов продлил соглашение с «Тереком»
Полузащитник «Терека» Олег Иванов продлил соглашение с грозненским клубом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент команды Магомед Даудов.
«Хочу поделиться новостью, которую ждали любители футбола и болельщики «Терека» в особенности: сегодня контракт с футбольным клубом «Терек» продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов. Он рассчитан еще на три года», - написал Даудов.
Дорогие друзья! Хочу поделиться с новостью, которую ждали любители футбола и болельщики «Терека» в особенности: сегодня контракт с Республиканским Футбольным Клубом «Терек» Грозный имени АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов. Он рассчитан еще на три года. Мы всегда отмечали, что Олег является одним из ключевых игроков команды, лидером, как на поле, так и за его пределами. Доверительные отношения, сложившиеся у нас за время совместной работы в нашем клубе, позволяли нам спокойно относиться к всевозможным слухам о переходе Иванова в другой клуб, будучи уверенными, что подписание нового контракта – дело времени. Олег и сам не раз заявлял, что хотел бы продолжить играть в «Тереке», где в него поверили, где приобрел былые кондиции, где исключительно дружеский коллектив. К сожалению, из-за хирургического вмешательства и последующего лечения, Олег был вынужден пропустить несколько игр весенней части чемпионата. Мы все его поддерживали и ждали скорейшего выздоровления. А вернувшись, своими фирменными пасами и уверенной игрой он вновь стал радовать всех болельщиков нашего клуба. Желаю Олегу достичь новых высот с «Тереком», оставаться таким же ярким футболистом на поле и человеком за его пределами! #Кадыров #Даудов #Терек #Футбол #Иванов #Грозный #Спорт
Добавим, что Иванов перешел в «Терек» в 2012 году. С тех пор он провел в составе чеченского клуба 152 игры и забил десять мячей. В минувшем сезоне на его счету один гол и пять голевых передач в 20 матчах чемпионата России.
Добавим, что на прошлой неделе «Терек» объявил о назначении главным тренером Олега Кононова.