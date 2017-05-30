«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке

«Ливерпуль» подписал контракт с форвардом «Челси» Домиником Соланке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Соланке официально станет игроком «Ливерпуля» 1 июля, когда закончится его контракт с «Челси». Так как ему меньше 24 лет, по правилам «красные» должны будут заплатить компенсацию, размер которой определят дисциплинарные органы. Она составит около двух-трех миллионов фунтов.

В минувшем сезоне 19-летний Доминик Соланке провел пять матчей за резервную команду «Челси» и забил два мяча. Ранее он выступал в аренде за «Витесс» и забил семь мячей в 25 матчах.