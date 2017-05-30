«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке
«Ливерпуль»
подписал контракт с форвардом «Челси» Домиником Соланке. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается, что Соланке официально станет игроком «Ливерпуля»
1 июля, когда закончится его контракт с «Челси». Так как ему меньше 24
лет, по правилам «красные» должны будут заплатить компенсацию, размер которой
определят дисциплинарные органы. Она составит около двух-трех миллионов фунтов.
В минувшем сезоне 19-летний Доминик Соланке провел
пять матчей за резервную команду «Челси» и забил два мяча. Ранее он выступал в
аренде за «Витесс» и забил семь мячей в 25 матчах.
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