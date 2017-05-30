Александр Тарханов: Павлюченко в «Арарате» будет играть для удовольствия

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московский «Арарат».

- Ну, это уже для удовольствия (решил подписать контракт с «Араратом»), плюс в Москве играет команда, а ему видимо уже надоело мотаться. Он мог еще поиграть на уровне повыше, как я думаю. Это уже к завершению карьеры, - передает слова Тарханова «Р-Спорт».

Добавим, что в минувшем чемпионате России Павлюченко провел в составе «Урала» 21 матч и забил 4 мяча.