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Александр Тарханов: Павлюченко в «Арарате» будет играть для удовольствия

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московский «Арарат».

- Ну, это уже для удовольствия (решил подписать контракт с «Араратом»), плюс в Москве играет команда, а ему видимо уже надоело мотаться. Он мог еще поиграть на уровне повыше, как я думаю. Это уже к завершению карьеры, - передает слова Тарханова «Р-Спорт».

Добавим, что в минувшем чемпионате России Павлюченко провел в составе «Урала» 21 матч и забил 4 мяча.

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