Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки76 : 57Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Касаткина обыграла Викмайер и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой Дарьей Касаткиной и бельгийкой Яниной Викмайер завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Касаткиной.

Матч продолжался один час и 26 минут. У Касаткиной ноль эйсов и одна двойная ошибка, у Викмайер – три эйса и одна двойная. В следующем раунде Дарья сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Викмайер Я. (Бельгия) - 7:5, 6:4

Место и дата

30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Халеп обыграла Цепелову и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и словачкой Яной Цепеловой завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Халеп.Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Касаткина – Викмайер, Цепелова – Халеп и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.Веснина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Екатерина Александрова: Кто кормит семью? Получается, что яЕкатерина Александрова: Кто кормит семью? Получается, что яК Екатерине Александровой, победившей в трудном трехсетовом матче чешку Катерину Синякову, пробиться было не так просто.«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. Павлюченкова обыграла Тиг, Веснина одолела Хаддад Майю и другие матчиРезультаты первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.Анастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейАнастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейДля победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Анастасии Павлюченковой хватило 43 минут.Хромачева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.Павлюченкова и Александрова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова пробились во второй круг «Ролан Гаррос»-2017 в одиночном разряде.Бертенс обыграла Томлянович и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между австралийкой Айлой Томлянович и голландкой Кики Бертенс завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 1:6, 6:4, 6:4 в пользу Бертенс.Мугуруса обыграла Скьявоне и вышла во второй раунд Ролан ГарросМатч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между испанкой Гарбинье Мугурусой и итальянкой Франческой Скьявоне завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Мугурусы.«На корте задыхалась от волнения». Кузнецова – о первом матче на «Ролан Гаррос»«На корте задыхалась от волнения». Кузнецова – о первом матче на «Ролан Гаррос»В воскресенье Светлана Кузнецова не без проблем обыграла американку Кристину Макгейл (7:5, 6:4) и вышла во второй круг турнира.Макарова и Веснина начнут выступление на «Ролан Гаррос» матчем с Ферро и ЙеролимосСегодня, 29 мая, состоялась жеребьевка парных сеток «Ролан Гаррос».Цибулкова обыграла Арруабаррену и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между словачкой Доминикой Цибулковой и испанкой Ларой Арруабарреной завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:1 в пользу Цибулковой.Родина уступила Маттэк-Сэндз в первом раунде «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой Евгенией Родиной и американкой Бетани Маттэк-Сэндз завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:2 в пользу Маттэк-Сэндз.«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. В. Уильямс победила Ванг, Маттэк-Сэндз обыграла Родину и другие матчиРезультаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.Винус Уильямс обыграла Ванг и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между американкой Винус Уильямс и китаянкой Кианг Ванг завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (3) в пользу Уильямс.«Знала, что могу обыграть Кербер». Макарова – о победе над первой ракеткой мира«Знала, что могу обыграть Кербер». Макарова – о победе над первой ракеткой мираВ первый же день «Ролан Гарроса» грянула сенсация – Екатерина Макарова устроила разгром лидеру мирового рейтинга Анжелике Кербер.Кузнецова обыграла Макхэйл и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» между россиянкой Светланой Кузнецовой и американкой Кристиной МахХэйл завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Кузнецовой.Квитова выиграла первый матч после ножевого ранения16-я ракетка мира Петра Квитова одержала победу над Джулией Боузрап из США в матче первого круга «Ролан Гаррос».
Футбол
«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке
Футбол
Полузащитник Олег Иванов продлил соглашение с «Тереком»
Теннис
Маррэй обыграл Кузнецова в первом раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Фавр возглавит «Боруссию» после ухода Тухеля
все новости
Янина Викмайер
Янина Викмайервсе новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
WTA Tour
WTA Tour