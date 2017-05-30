Касаткина обыграла Викмайер и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч
первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой
Дарьей Касаткиной и бельгийкой Яниной Викмайер завершился победой российской
теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Касаткиной.
Матч
продолжался один час и 26 минут. У Касаткиной ноль эйсов и одна двойная ошибка,
у Викмайер – три эйса и одна двойная. В следующем раунде Дарья сыграет с чешкой
Маркетой Вондроушовой.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Викмайер Я. (Бельгия) - 7:5, 6:4
Место и дата
30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция
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