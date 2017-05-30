Сергей Силкин: «Зенит» оказался не командой Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе румына Мирчи Луческу в «Зените» и причинах его отставки.

«Луческу хорошо работал в «Шахтере», там был результат в виде выигранного Кубка УЕФА и целой группы футболистов, уехавших из Донецка в большие европейские клубы и играющих там на высоком уровне. Поэтому его квалификация не подлежит сомнению, просто «Зенит» оказался не его командой.

В Санкт-Петербург его приглашали под определенные задачи. А у клуба с амбициями «Зенита» может быть только одна задача – победа в чемпионате России. Она не выполнена, поэтому и расставание с Луческу выглядит логично.

Кроме того, пошли слухи, что в коллективе неважная обстановка, есть трения с рядом игроков. В Лигу чемпионов питерцы не попали, а это большие финансовые потери», – сказал Силкин в интервью «Известиям».

Напомним, под руководством Луческу «Зенит» занял третье место в премьер-лиге и в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.

В воскресенье «Зенит» объявил об отставке Луческу.