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Луиджи Дельнери продлил контракт с «Удинезе» до 2018 года

Источник:  ФК «Удинезе»Комментарии

Руководство итальянского «Удинезе» продлило соглашение с итальянским наставником Луиджи Дельнери  еще на один год, сообщает официальный сайт клуба из Удине.

Контракт с 66-летним Дельнери рассчитан до конца июня 2018 года. Прежнее соглашение Дельнери истекало в конце июня.

Напомним, что Дельнери возглавил «Удинезе» в начале октября 2016 года, заключив договор на год с возможностью продления еще на один. Под его руководством команда в прошедшем сезоне заняла 13-е место в чемпионате Италии.

Матч

Интер - Удинезе - 5:2 (3:0)

Голы

Эдер 5 (1:0). Перишич 18 (2:0). Брозович 36 (3:0). Эдер 54 (4:0). Балич 76 (4:1). Анджелла 78 (5:1 - автогол). Сапата 90 (5:2).

Состав

Интер: Карриссо, Сантон (Сэйнсбери, 71), Д'Амброзио, Андреолли, Кандрева, Перишич (Паласио, 56), Гальярдини, Кондогбиа, Медель (Нагатомо, 46), Брозович, Эдер

Удинезе: Скуффет, Анджелла, Видмер, Силва, Орто (Матос, 29), Фелипе, Балич, Хальфредссон (Эвангелиста, 60), Янкто (Агеманг-Баду, 46), Теро, Сапата

Предупреждения:

Д'Амброзио, 63; Сэйнсбери, 83 - Видмер, 71

Судья:

Алеандро Ди Паоло (Италия)

Место и дата

28 мая 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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