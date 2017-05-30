Луиджи Дельнери продлил контракт с «Удинезе» до 2018 года

Руководство итальянского «Удинезе» продлило соглашение с итальянским наставником Луиджи Дельнери еще на один год, сообщает официальный сайт клуба из Удине.



Контракт с 66-летним Дельнери рассчитан до конца июня 2018 года. Прежнее соглашение Дельнери истекало в конце июня.



Напомним, что Дельнери возглавил «Удинезе» в начале октября 2016 года, заключив договор на год с возможностью продления еще на один. Под его руководством команда в прошедшем сезоне заняла 13-е место в чемпионате Италии.