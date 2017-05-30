Луиджи Дельнери продлил контракт с «Удинезе» до 2018 года
Руководство итальянского «Удинезе» продлило
соглашение с итальянским наставником Луиджи Дельнери еще на один год, сообщает официальный сайт
клуба из Удине.
Контракт с 66-летним Дельнери рассчитан до
конца июня 2018 года. Прежнее соглашение Дельнери истекало в конце июня.
Напомним, что Дельнери возглавил «Удинезе» в начале октября 2016 года, заключив договор на год с возможностью продления еще на один. Под его руководством команда в прошедшем сезоне заняла 13-е место в чемпионате Италии.
Матч
Голы
Эдер 5 (1:0). Перишич 18 (2:0). Брозович 36 (3:0). Эдер 54 (4:0). Балич 76 (4:1). Анджелла 78 (5:1 - автогол). Сапата 90 (5:2).
Состав
Интер: Карриссо, Сантон (Сэйнсбери, 71), Д'Амброзио, Андреолли, Кандрева, Перишич (Паласио, 56), Гальярдини, Кондогбиа, Медель (Нагатомо, 46), Брозович, Эдер
Удинезе: Скуффет, Анджелла, Видмер, Силва, Орто (Матос, 29), Фелипе, Балич, Хальфредссон (Эвангелиста, 60), Янкто (Агеманг-Баду, 46), Теро, Сапата
Предупреждения:
Д'Амброзио, 63; Сэйнсбери, 83 - Видмер, 71
Судья:
Алеандро Ди Паоло (Италия)
Место и дата
28 мая 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция