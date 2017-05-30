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Португальское СМИ опубликовало фотографию беременной подруги Роналду

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Португальское издание Caras на своей обложке опубликовало фотографию португальского футболиста Криштиану Роналду и его подруги Джорджины Родригес с округлившимся животом. СМИ утверждает, что она беременна.

На фото пара гуляет на французском острове Корсика. Свадьба известного футболиста и его подруги запланирована летом 2017 года. 

Ранее мать Роналду Долорес Сантуш опровергла информацию о том, что Джорджина Родригес ждет ребенка.

«Это бред. Он просто положил ей руку на живот», - сказала Сантуш, имея в виду фотографию в Instаgram сына. «Насколько я знаю, Криштиану не станет отцом во второй раз. Но надеюсь, что у него еще будут дети. Он хочет детей, и у него есть деньги на то, чтобы их растить», - приводит слова Сантуш The Sun.

Напомним, что у португальца уже есть ребенок – Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от суррогатной матери.

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