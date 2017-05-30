Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня
«Советский
спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.
1.
Роберто Манчини подтвердил, что ведет переговоры с «Зенитом».
2.
Роман Павлюченко стал игроком клуба второго дивизиона «Арарат» (Москва).
3.
Томас Тухель покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии».
4.
Британские СМИ сообщают, что Арсен Венгер продлит контракт с «Арсеналом» на два
года.
5.
На «Ролан Гаррос» Андрей Кузнецов уступил первому сеянному Энди Маррэю. Дарья
Касаткина и Карен Хачанов пробились во второй раунд.
Текст дня: «Зенит» и Манчини: почему контракт еще не
подписан и что может этому помешать?
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