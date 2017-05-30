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Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Роберто Манчини подтвердил, что ведет переговоры с «Зенитом».

2. Роман Павлюченко стал игроком клуба второго дивизиона «Арарат» (Москва).

3. Томас Тухель покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии».

4. Британские СМИ сообщают, что Арсен Венгер продлит контракт с «Арсеналом» на два года.

5. На «Ролан Гаррос» Андрей Кузнецов уступил первому сеянному Энди Маррэю. Дарья Касаткина и Карен Хачанов пробились во второй раунд.

Текст дня: «Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?


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