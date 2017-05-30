В штате Невада легализовали ставки на киберспорт

Губернатор штата Невада Брайан Сендовал подписал законопроект, который легализовал ставки на киберспорт. Он вступит в силу с 1 июля.



В законопроекте киберспорт будет включен в термин «другие ивенты», который будет приравнен к спорту, а также к конным и собачьим бегам.



Стоит отметить, что в слушаниях принимал участие бывший игрок в Quake и Unreal Tournament Джонатан «Fatal1ty» Уэндел. Он заявлял, что киберспортсмены должны быть приравнены к спортсменам.



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