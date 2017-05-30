Вадим Епанчинцев: «Спартак» еще усилится защитником и центральным нападающим

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев сообщил, что его клуб в ближайшее время усилят защитник и центральный нападающий.



«Мы стараемся точечно усилиться, но главное – остался костяк команды. Та молодежь, которую я хорошо знаю, в том числе по работе в «Атланте». Тот же (Вячеслав) Лещенко, (Сергей) Шмелев. Жаль, что (Ярослав) Дыбленко уехал (в НХЛ), но это его право, ему можно только пожелать прогрессировать и закрепиться в основной команде. Уже намечен состав, но еще решены не все нюансы. Раскрыть детали не могу, но усиление будет. На данный момент мы ждем центрального нападающего и защитника. Не знаю, первое звено или нет, еще посмотрим, но приобретения хорошие», - приводит «Р-Спорт» слова Епанчинцева.



«Спартак» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и в плей-офф не попал. Ранее клуб анонсировал несколько приобретений, а также продление контрактов с хоккеистами, выступавшими за команду в минувшем сезоне.