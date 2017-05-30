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Халеп обыграла Цепелову и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и словачкой Яной Цепеловой завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Халеп.

Матч продолжался один час и семь минут. Спортсменки не сделали ни одного эйса. При этом у Цепеловой больше двойных ошибок (4-1).

В следующем раунде Халеп сыграет с немкой Татьяной Марией.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Цепелова Я. (Словакия) - Халеп С. (Румыния) - 2:6, 3:6

Место и дата

30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция

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