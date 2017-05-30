Халеп обыграла Цепелову и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч
первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой
Симоной Халеп и словачкой Яной Цепеловой завершился победой словацкой
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Халеп.
Матч
продолжался один час и семь минут. Спортсменки не сделали ни одного эйса. При
этом у Цепеловой больше двойных ошибок (4-1).
В
следующем раунде Халеп сыграет с немкой Татьяной Марией.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Цепелова Я. (Словакия) - Халеп С. (Румыния) - 2:6, 3:6
Место и дата
30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция
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