Дмитрий Шляхтин: Решение о назначении Тихонова главным тренером еще не принято

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером самарского клуба станет Андрей Тихонов.

– Решение еще не принято. У нас на пост главного тренера претендуют пять кандидатур. В среду определимся, – цитирует Шляхтина ТАСС.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что с нового сезона «Крылья Советов» возглавит Андрей Тихонов.