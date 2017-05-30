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Вадим Корнилов: Срок сотрудничества с Мехонцевым истек

Источник:  Р-СпортКомментарии

Менеджер Вадим Корнилов сообщил, что у него истек срок сотрудничества с олимпийским чемпионом 2012 года по боксу Егором Мехонцевым.

«Срок сотрудничества, о котором мы договаривались с Егором, истек. У нас хорошие дружеские отношения, и в будущем я всегда буду рад помочь ему, чем смогу», - приводит «Р-Спорт» слова Корнилова.

На профессиональном ринге 32-летний Мехонцев одержал 12 побед (8 нокаутом) при одной ничьей.

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