Вадим Корнилов: Срок сотрудничества с Мехонцевым истек

Менеджер Вадим Корнилов сообщил, что у него истек срок сотрудничества с олимпийским чемпионом 2012 года по боксу Егором Мехонцевым.



«Срок сотрудничества, о котором мы договаривались с Егором, истек. У нас хорошие дружеские отношения, и в будущем я всегда буду рад помочь ему, чем смогу», - приводит «Р-Спорт» слова Корнилова.



На профессиональном ринге 32-летний Мехонцев одержал 12 побед (8 нокаутом) при одной ничьей.