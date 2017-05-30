«Химки» победили «Зенит» в третьем матче серии

В третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Химки» дома обыграли «Зенит» со счетом 97:73 (30:21, 26:25, 24:12, 17:15).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед - на его счету 22 очка, также 17 очков на счету Эрла Роуланда. В составе петербуржцев больше всего очков (14) набрал Сергей Карасев.

После этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

Напомним, следующая встреча состоится 1 июня в Химках, начало игры в 19:00. При необходимости пятый матч пройдет 4 числа в Петербурге.