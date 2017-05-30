Бердых обыграл Штруффа и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Хачановым
Матч
первого раунда «Ролан Гаррос» между чехом Томашем Бердыхом и немцем
Яном-Леннардом Штруффом завершился победой чешского теннисиста. Итоговый счет
матча – 6:1, 6:1, 4:6, 6:4 в пользу Бердыха.
Матч
продолжался два часа и 32 минуты. У Штруффа по восемь эйсов и двойных ошибок, у
Бердыха – пять и три, соответственно. В следующем раунде Бердыху будет
противостоять россиянин Карен Хачанов.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Штруфф Я. (Германия) - Бердых Т. (Чехия) - 1:6, 1:6, 6:4, 4:6
Место и дата
30 мая 17:45, , Онлайн-трансляция
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