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Бердых обыграл Штруффа и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Хачановым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между чехом Томашем Бердыхом и немцем Яном-Леннардом Штруффом завершился победой чешского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1, 4:6, 6:4 в пользу Бердыха.

Матч продолжался два часа и 32 минуты. У Штруффа по восемь эйсов и двойных ошибок, у Бердыха – пять и три, соответственно. В следующем раунде Бердыху будет противостоять россиянин Карен Хачанов.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Штруфф Я. (Германия) - Бердых Т. (Чехия) - 1:6, 1:6, 6:4, 4:6

Место и дата

30 мая 17:45, , Онлайн-трансляция

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