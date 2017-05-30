«Спартак» будет готовиться к новому сезону КХЛ в Чехии и Австрии
Главный тренер московского
«Спартака» Вадим Епанчинцев сообщил, что хоккеисты его клуба будут готовиться к
регулярному чемпионату КХЛ в Чехии и Австрии.
«Мы начинаем
подготовку 1 июля, два дня будет медосмотр, после чего улетаем в Чехию на
двухнедельный сбор в Либерец. Потом у нас три дня пауза, после чего летим на
сборы под Вену. Там 10 дней подготовительный период, уже меньше людей возьмем с
собой. После приезда у нас турнир в Нижнем Новгороде, Кубок мэра Москвы, плюс
два товарищеских матча – в Чехии со «Слованом» и в Москве с нашим «фармом» «Химиком».
По срокам не скажу, но где-то 12-13 августа», - приводит «Р-Спорт» слова
Епанчинцева.
«Спартак» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и в плей-офф не попал. После завершения сезона главным тренером московского клуба был назначен Епанчинцев.