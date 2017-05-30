Изнер обыграл Томпсона и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между американцем Джоном Изнером и
австралийцем Джорданом Томпсоном завершился победой американского теннисиста.
Итоговый счет матча – 6:3, 4:6, 7:6 (5), 6:3 в пользу Изнера.
Матч
продолжался два часа и 37 минут. Изнер сделал 31 эйс, а его соперник – девять. Американец
допустил три двойные ошибки при двух у австралийца.
В
следующем раунде Изнер сыграет с итальянцем Паоло Лоренци.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Изнер Д. (США) - Томпсон Д. (Австралия) - 6:3, 4:6, 7:6, 6:3
Место и дата
30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция
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