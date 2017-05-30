Ярослав Янус вернулся в «Слован»
Вратарь Ярослав Янус
подписал контракт с братиславским «Слованом», сообщает официальный сайт клуба
КХЛ.
Контракт Януса
рассчитан на один сезон.
Янус играл за «Слован» в 2012-2015 годах, участвовал в матче звезд КХЛ в 2014 году. Впоследствии 27-летний хоккеист выступал за чешские «Спарту» и «Литвинов». В мае вратарь в составе сборной Словакии принимал участие в чемпионате мира, который прошел в Париже и Кельне.
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