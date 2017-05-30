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Степаненко продлил контракт с «Шахтером» на пять лет

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новый контракт будет действовать на протяжении пяти лет. Степаненко перешел в «Шахтер» из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. За семь лет Тарас провел за «оранжево-черных» 199 матчей и забил 15 голов. В текущем сезоне на счету 27-летнего игрока 40 матчей и четыре мяча. 

В составе «горняков» Степаненко завоевал 15 трофеев, в том числе пять раз стал чемпионом Украины.

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