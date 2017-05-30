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Манчини предложил тренеру молодежной сборной Италии поработать с ним в «Зените»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Как сообщает Corriere Dello Sport, Роберто Манчини, который в ближайшее время может возглавить «Зенит», предложил тренеру молодежной сборной Италии Габриеле Ориале поработать в петербургском клубе. 

По информации издания, Манчини видит в 64-летнем специалисте хорошего проводника между командой и тренером. Также в услугах Ориали заинтересованы «Челси» и «Милан».

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Ориали - чемпион мира-1982 в составе сборной Италии. Он работал спортивным директором в «Болонье» и «Парме», а в «Интере» занимал должность технического директора по трансферным вопросам.  

Напомним, 29 мая в московском офисе «Газпрома» на улице Наметкина прошла встреча Алексея Миллера и Роберто Манчини. 

Ранее в СМИ сообщалось, что первые переговоры итальянского тренера с руководством сине-бело-голубых завершились успешно, а сам специалист уже прилетел в Россию, чтобы подписать контракт с «Зенитом». По сообщениям итальянских источников, зарплата Роберто составит 5-6 миллионов евро. 

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