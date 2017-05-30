Нападающий «Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».



Дубински в понедельник успешно перенес хирургическое вмешательство. Ожидается, что нападающий будет готов к работе с командой в тренировочном лагере, который откроется в сентябре.



В сезоне-2016/17 американский нападающий «Коламбуса» отыграл 80 матчей в регулярном чемпионате, набрав 41 (12 шайб + 29 передач) балл за результативность. В пяти играх плей-офф он отметился одним голом и одной передачей.