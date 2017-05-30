Дубински пропустит около трех месяцев
Нападающий
«Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на
запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».
Дубински
в понедельник успешно перенес хирургическое вмешательство. Ожидается, что нападающий
будет готов к работе с командой в тренировочном лагере, который откроется в
сентябре.
В сезоне-2016/17 американский нападающий «Коламбуса» отыграл 80 матчей в регулярном чемпионате, набрав 41 (12 шайб + 29 передач) балл за результативность. В пяти играх плей-офф он отметился одним голом и одной передачей.
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